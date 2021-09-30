Джейхун Наджафов, собкор 22:06

Как заявил ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, экс-президент Михаил Саакашвили задержан грузинскими правоохранителями и препровожден в пенитенциарное заведение. Таким образом разрешилась интрига, сохранявшаяся целый день 1 октября – действительно ли Саакашвили сдержал свое слово и прибыл в страну накануне выборов в местные органы власти – сакребуло или все же поостерегся. Хотя, возможно, интрига с нахождением в родной стране бывшего главы Грузии теперь начнет закручиваться еще более непредсказуемо. Буквально за пару часов до его задержания бывший депутат парламента Грузии от «Единого национального движения», то есть партии Саакашвили, Давид Дарчиашвили сказал haqqin.az: «У сторонников Саакашвили в партии «Единое национальное движение» нет сомнений в том, что он в Грузии. Иначе быть не может, и через короткое время все выявится. И если окажется, что Саакашвили не на грузинской территории, это станет ударом по его авторитету и престижу оппозиции».

Так что престиж батоно Михаила и всей оппозиции не пострадал, однако как он теперь будет озвучивать свои призывы, находясь за решеткой, непонятно. По мнению же Дарчиашвили, Саакашвили очень опытный политик и не будет делать опрометчивых шагов. Его появление в Грузии уже стало стимулом для оппозиции и ударом по правящей партии. Своим смелым поступком он «привел в воодушевление оппозиционно настроенные слои грузинского общества». Хотя власти упорно сообщали, что экс-президент не пересекал грузинскую границу и утверждали, что он все еще находится в Украине, а именно в Трускавце, тем не менее, как утверждают очевидцы, в сторону Батуми, где Саакашвили, по его заверению, уже ел хинкали, с утра двинулась бронированные машины правоохранителей. И это, как считает грузинский политик, свидетельство их растерянности. Не исключая, что Саакашвили будет арестован, Дарчиашвили заявил, что в любом случае его прибытие на родину окажет определенное воздействие на правящую партию «Грузинская мечта», в рядах которой «давно наблюдается разнобой и шатания». «Особенно это четко видно в среднем звене организации, среди тех, кто занимается использованием административного ресурса на выборах», - отмечает экс-депутат. Дарчиашвили уверен, что приезд Саакашвили в Грузию уже стал символом в руках оппозиции, и это предвосхищает победу «Единого национального движение» на нынешних выборах.

Также бывший парламентарий, но от правящей «Грузинской мечты» Вахтанг Хмаладзе еще сегодня днем не сомневался, что Саакашвили в Грузии нет, что он не приедет. «Обещание оппозиции показать Саакашвили через пять минут после окончания выборов выглядит очень сомнительно», - сказал он. Как бы то ни было, власти Грузии очень не хотели и даже боялись приезда экс-президента. Как сказал тот же В.Хмаладзе, «если его арестуют, то это отрицательно повлияет на имидж властей. А если не арестуют, то это также отрицательно скажется на положении правящей партии. В любом случае власти окажутся в проигрышном состоянии.