Премьер-лига: «Зиря» обыграла «Сумгаит» и догнала лидеров видео
Сегодня матчем «Зиря» - «Сумгаит» стартовал 6-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Зиря» победила со счетом 1:0 благодаря голу Лориса Броньо на 14-й минуте.
Благодаря этой победе команда Рашада Садыхова набрала 11 очков и догнала лидеров – «Габалу» и «Карабах». Правда, этим двум клубам еще предстоит сыграть в 6-м туре. Их ждет очное противостояние. Матч состоится 3 октября в Сураханах.
А завтра состоятся встречи «Сабаил» - «Нефтчи» и «Кешля» - «Сабах».
Турнирное положение
1. «Габала» - 11 очков (5 матчей)
2. «Карабаха» - 11 (5)
3. «Зиря» - 11 (6)
4. «Нефтчи» - 10 (5)
5. «Сумгаит» - 7 (6)
6. «Сабаил» - 6 (5)
7. «Сабах» - 1 (5)
8. «Кешля» - 1 (5).