Задержание Саакашвили: Зеленский требует от Тбилиси разъяснений
Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и тоном заявлений Тбилиси о возможном развитии ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.
"Внимательно следим за сообщениями о задержании главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен подобными новостями и тоном звучащих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации", - приводит ТАСС слова Никифорова.
По словам Никифорова, Украина обращается к грузинской стороне для разъяснения любых обстоятельств и причин такого шага относительно гражданина Украины. Он отметил также, что посольство Украины в Грузии пока не получало официальной информации о задержании. "Но наши консулы уже работают, чтобы оказать Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь", - добавил пресс-секретарь украинского президента.