Леонид Швец, автор haqqin.az 22:47

Можно себе только представить, в каком состоянии были грузинские правоохранительные органы, когда утром появились сообщения, что Михаил Саакашвили находится на территории Грузии. Сейчас-то премьер-министр Ираклий Гарибашвили утверждает, что информация о перемещении бывшего президента была заранее в распоряжении соответствующих служб, но еще днем МВД Грузии официально заявляло, что гражданин Саакашвили границу не пересекал, и украинское МВД подтверждало: территорию Украины он не покидал. Поскольку Саакашвили заранее объявил о своем прилете в Тбилиси 2 октября и выложил в соцсети фотографию билета, его появление в Батуми днем раньше выглядело большим сюрпризом. Видеоролик, снятый на фоне видов этого приморского города темным осенним утром, все изучали максимально пристально, пытаясь усмотреть признаки монтажа: Михаил Николозович - большой мастер троллинга. Но все же обещание оказаться среди своего народа на улицах Тбилиси вечером после местных выборов – слишком серьезный обет для политика и мужчины, чтобы потом списать его на какую-то шутку. Исходя из этого, бывший президент таки добрался до Грузии. Те, кто отвечал за недопущение такого сценария, взялись за розыск, и вечером премьер Гарибашвили объявил о поимке нарушителя.

Сейчас можно уже сделать заключение, что Михаил Саакашвили мог пересечь границу между Украиной и Турцией по чужим документам, поскольку действительно носитель украинского паспорта – а другого у Саакашвили нет – не проходил паспортный контроль. Где именно это произошло и сопровождалось ли коррупционными действиями, предстоит выяснить украинской стороне. Не узнать знаменитого персонажа в лицо пограничники просто не могли. Дальше последовало пересечение турецко-грузинской границы. К грузинским пограничникам тоже есть вопросы, но тут еще существует вероятность, что Саакашвили и сопровождающие его лица обошли контрольно-пропускной пункт, чем также нарушили закон. Пересечение государственной границы незаконным образом в Грузии карается по уголовному законодательством заключением до пяти лет. Представители Единого национального движения намеревались укрывать Саакашвили до момента, когда начнутся послевыборные манифестации, но Грузия не очень большая страна, и не так много дорог ведет из Батуми в Тбилиси. В результате было произведено задержание, и высокопоставленного иностранного гражданина отправили на временное содержание в тюрьму Рустави, в которой усилили охрану.