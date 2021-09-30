Украинец Саакашвили остался дома, грузин – прилетел и сел по горячим следам
Можно себе только представить, в каком состоянии были грузинские правоохранительные органы, когда утром появились сообщения, что Михаил Саакашвили находится на территории Грузии. Сейчас-то премьер-министр Ираклий Гарибашвили утверждает, что информация о перемещении бывшего президента была заранее в распоряжении соответствующих служб, но еще днем МВД Грузии официально заявляло, что гражданин Саакашвили границу не пересекал, и украинское МВД подтверждало: территорию Украины он не покидал.
Поскольку Саакашвили заранее объявил о своем прилете в Тбилиси 2 октября и выложил в соцсети фотографию билета, его появление в Батуми днем раньше выглядело большим сюрпризом. Видеоролик, снятый на фоне видов этого приморского города темным осенним утром, все изучали максимально пристально, пытаясь усмотреть признаки монтажа: Михаил Николозович - большой мастер троллинга. Но все же обещание оказаться среди своего народа на улицах Тбилиси вечером после местных выборов – слишком серьезный обет для политика и мужчины, чтобы потом списать его на какую-то шутку. Исходя из этого, бывший президент таки добрался до Грузии. Те, кто отвечал за недопущение такого сценария, взялись за розыск, и вечером премьер Гарибашвили объявил о поимке нарушителя.
Сейчас можно уже сделать заключение, что Михаил Саакашвили мог пересечь границу между Украиной и Турцией по чужим документам, поскольку действительно носитель украинского паспорта – а другого у Саакашвили нет – не проходил паспортный контроль. Где именно это произошло и сопровождалось ли коррупционными действиями, предстоит выяснить украинской стороне. Не узнать знаменитого персонажа в лицо пограничники просто не могли.
Дальше последовало пересечение турецко-грузинской границы. К грузинским пограничникам тоже есть вопросы, но тут еще существует вероятность, что Саакашвили и сопровождающие его лица обошли контрольно-пропускной пункт, чем также нарушили закон. Пересечение государственной границы незаконным образом в Грузии карается по уголовному законодательством заключением до пяти лет.
Представители Единого национального движения намеревались укрывать Саакашвили до момента, когда начнутся послевыборные манифестации, но Грузия не очень большая страна, и не так много дорог ведет из Батуми в Тбилиси. В результате было произведено задержание, и высокопоставленного иностранного гражданина отправили на временное содержание в тюрьму Рустави, в которой усилили охрану.
То, что Саакашвили – украинский гражданин, серьезным образом все осложняет. Еще в 2015 году он вышел из грузинского гражданства, затем была кутерьма с присвоением ему гражданства Украины Петром Порошенко и отъемом его после из острого разногласия. Владимир Зеленский вернул украинский паспорт Саакашвили одним из первых своих указов в качестве президента и со временем назначил его на пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Эта должность звучит сильно громче, чем на самом деле. Влияние ее обладателя на украинскую политику ничтожно. Тем не менее сейчас, выходит, в Грузии задержан не последний украинский чиновник, незаконно покинувший территорию своей страны и проникший на другую. Как бы то ни было, государство Украина обязано обеспечить ему всяческую защиту. Вряд ли в украинском МИДе и на улице Банковая, где расположен офис президента, этому очень обрадовались.
В то же время в киевском близком окружении Михаила Саакашвили до последнего момента утверждали, что у них все в порядке и идет по плану. Если план заключался в том, чтобы их лидер оказался за решеткой, то, наверное, да. Очевидно, приезд пламенного оппозиционера на родину спустя восемь лет направлен был на то, чтобы мобилизовать поддержку его Единого национального движения. Но эффект может быть и обратным: число тех, кто не испытывает к бывшему президенту горячих чувств, в стране больше, и его поступок способен именно их подтолкнуть прийти на избирательные участки.
В любом случае перед нами громкий и, наверное, затяжной скандал. Но Михаил Саакашвили явно заскучал на своей второй родине, он счастлив снова быть в свете софитов и заголовках новостей, а, главное, в Грузии. В то, что здесь придется гнить в тюрьме, он явно не верит. И ведь и правда: он – не Навальный, Грузия – не Россия. Украина выругается, но примет обратно.