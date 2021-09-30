Зурабишвили категорична: никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не помилует задержанного бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

"Все едины перед законом. Многие спрашивают, помилует ли президент Саакашвили, ответ один, простой и окончательный - нет, никогда", - сказала Зурабишвили журналистам.

По словам Зурабишвили, экс-президент прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию. Зурабишвили добавила, что не помилует Саакашвили, чтобы "быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима".