Стали известны подробности инцидента между болельщиками, произошедшего во время вчерашнего матча Лиги Европы между французским «Олимпиком» и турецким «Галатасараем» (0:0).

В ходе игры, проходившей в Марселе на стадионе «Велодром», болельщики французского клуба вывесили на трибуну флаги Греции и Армении. Фанаты «Галатасарая» не оставили без ответа провокацию марсельских болельщиков. Они зажгли файеры и стали бросать их в поклонников «Олимпика». Те попытались добраться до трибуны с турецкими фанами, но в дело вмешалась полиция, которая использовала против турок слезоточивый газ и поливала их водой.

Арбитр приостановил матч. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим и голкипер Фернандо Муслера пошли на трибуны, чтобы успокоить фанатов. Спустя семь минут игра была возобновлена.

После матча Фатих Терим, отвечая на вопрос об инциденте, сказал: «Если другая сторона постоянно будет поднимать армянский флаг, то она будет провоцировать нашу трибуну… Греческий флаг, армянский флаг… Я попросил болельщиков успокоиться и спасибо им, что послушались. Своей поддержкой фанаты не оставили нас одних.

Наши болельщики важны для нас. Мы не хотим, чтобы с ними что-нибудь случилось. Поэтому я пошел к ним».