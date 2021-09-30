Во всей Абхазии отключился свет
Почти вся Абхазия оказалась без света из-за аварии на высоковольтной линии в восточной части сепаратистской республики.
Как сообщают российские СМИ, в данное время республика полностью обесточена.
Почти вся Абхазия оказалась без света из-за аварии на высоковольтной линии в восточной части сепаратистской республики.
Как сообщают российские СМИ, в данное время республика полностью обесточена.
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