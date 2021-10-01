Саакашвили рассказал о новой жене видео
Украинский депутат от партии «Слуга народа» Лиза Ясько опубликовала в Facebook видеообращение Михаила Саакашвили, в котором экс-президент Грузии говорит, что создал с Ясько новую семью. Видео записано до приезда Саакашвили в Грузию, где его сегодня арестовали.
«Мы начинаем новую жизнь», – рассказал Саакашвили в видеообращении.
Ясько 31 год. Она бывший руководитель делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз.