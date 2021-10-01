Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасного террориста ПКК

В результате совместной операции ВС и спецслужб Турции в районе Кандиль на севере Ирака нейтрализован «ответственный» террористов ПКК по Киркуку Мехмет Хатип Арытюрк. Об этом сообщили источники в структурах безопасности Турции, передает Anadolu.

Мехмет Хатип Арытюрк под кодовым названием «Делил Сиирт» курировал операции террористической организации в северной иракской провинции Киркук. Он причастен к ряду кровавых атак террористов ПКК в 2015 году на мирное население района Африн в Сирии.

Террорист в 2016 году организовывал снабжение отрядов ПКК, «отвечал» за поставки тяжелого вооружения и боеприпасов из-за рубежа, используемого впоследствии против Турции.