Саакашвили предъявили новое обвинение

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предъявлено еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы страны, об этом сообщает Генпрокуратура Грузии.

"Министерство внутренних дел ведет расследование по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили. Преступление предусмотрено статьей 344 УК Грузии. По делу в активном режиме проводятся все необходимые процессуальные и следственные мероприятия", - говорится в заявлении грузинской прокуратуры.

Статья "Незаконное пересечение государственной границы" предполагает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.