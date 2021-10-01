МВД Азербайджана задержало хулиганов, которые оставили три афтафы у посольства Ирана

Посол Ирана в Азербайджане выразил протест в связи с акцией неизвестных лиц у посольства ИРИ в Баку в ночь на 1 октября.

«После нападения и неуважительного отношения неизвестных к посольству Исламской Республики Иран в Баку прошлой ночью, а также решительных протестов МВД Азербайджана идентифицировало и задержало четырех лиц», сказал посол Сеид Аббас Мусави агентству IRNA, подчеркнув, что посольство рассчитывает, что виновные будут наказаны.

«Нападение» на иранское посольство выразилось в том, что в ночь на 1 октября у стен дипведомства неизвестные оставили три афтафы (посуда для использования в туалете) цветов иранского флага.