Секретарь Совбеза Армении анонсирует встречу Алиева и Пашиняна

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может состояться в ближайшей перспективе в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении сообщил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

"Ранее мы заявляли, что готовы встречаться и обсуждать вопросы на высшем уровне. Если другая сторона [Азербайджан] действительно выразит готовность, то надеемся, что начнутся обсуждения в рамках Минской группы ОБСЕ, и встреча состоится в ближайшее время", - сказал Григорян, комментируя заявление президента Азербайджана о его готовности встретиться с Пашиняном в рамках Минской группы ОБСЕ.