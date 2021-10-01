Теймур Раджабов одержал еще одну победу и поднялся на 3-е место в финале Тура чемпионов

Сегодня на финальном турнире шахматного Тура чемпионов, проходящего в режиме онлайн, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов в рамках 6-го тура обыграл американца Уэсли Со (3:1) и поднялся на чистое 3-е место, опередив армянина Левона Ароняна.

Теперь у Теймура 18 очков. У занимающего 2-е место Со 21,5 очка. Лидирует Магнус Карлсен. Аронян, проигравший в 6-м туре поляку Ян-Кшиштофу Дуде, с 15 очками на 4-м месте.

Другой наш представитель – Шахрияр Мамедъяров – играет сегодня с американцем Хикару Накамурой. Пока счет 2:2. Соперникам потребуется тай-брейк.

Всего в соревновании участвуют 10 гроссмейстеров. Участники начали турнир, имея бонусные очки, набранные на предварительных этапах. Шахматист, набравший больше всех очков, после 9 туров станет победителем Тура чемпионов и заработает 100 тысяч долларов.

Каждый матч состоит из четырех партий с контролем времени 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход. Победитель матча получает 3 очка, проигравший - 0. В случае ничьей 2:2 играется тай-брейк в блиц, где шахматисты играют две партии с контролем 5+3. Если счет в блиц-партиях 1:1, то играется Армагеддон, где у белых 5 минут, у черных 4 минуты, но ничья считается победой черных. Победитель тай-брейка получает 2 очка, проигравший - 1.

В предыдущих пяти турах Теймур Раджабов обыграл Дуду и Ароняна, но проиграл россиянину Владиславу Артемьеву, голландцу Анишу Гири и Накамуре.

Шахрияр Мамедъяров одолел француза Максима Вашье-Ляграва, уступил Со, Карлсену, Дуде и Артемьеву. С 5,5 очками Шахрияр занимает предпоследнее 9-е место. Тут важно учесть, что если у Теймура Раджабова перед стартом турнира было 6 бонусных очков, то у Шахрияра Мамедъярова – лишь 0,5. То есть у него изначально практически не было шансов побороться за высокие места в финале.