Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины. Об этом журналистам сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом.

"Когда я вошла, Саакашвили находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - сказала Ломджария, добавив, что Саакашвили считает себя политическим заключенным.