Будет отбывать срок в Грузии: в прокуратуре исключили экстрадицию Саакашвили в Украину

Вопрос об экстрадиции задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Украину не рассматривается, украинское гражданство экс-президента не станет препятствием для отбывания срока наказания в Грузии, заявил прокурор Грузии Джарджи Циклаури.

"Вопрос экстрадиции Саакашвили на данном этапе не рассматривается. Однако если подобный запрос поступит в Грузию, министерство юстиции приступит к рассмотрению и примет законное решение. Но на данном этапе ничего не поступало, и этот вопрос не рассматривается", - сказал Циклаури грузинским журналистам.

Наличие украинского гражданства не помешает экс-президенту Михаилу Саакашвили отбывать срок в Грузии, заявил прокурор. "Его украинское гражданство ни на что не влияет, потому что Саакашвили осужден тремя судебными инстанциями. Он приговорен к сроку, который должен провести в грузинском пенитенциарном учреждении. Его украинское гражданство ничего не меняет", - сказал Циклаури.