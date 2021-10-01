В Киеве предрекли дипломатический скандал из-за задержания Саакашвили

Задержание экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили может повлечь за собой серьезный дипломатический скандал, заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что будет серьезный дипломатический скандал на эту тему, потому что Саакашвили — гражданин Украины и его не имеют права просто так безосновательно задерживать», — заявил Арахамия журналистам.

По его словам, этот вопрос будет разбираться на международном уровне: «У нас есть группа дружбы с Грузией, и я считаю, что нужно и на межпарламентском уровне также этот вопрос урегулировать».