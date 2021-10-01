Армения заявила, что готова к демаркации и делимитации границ с Азербайджаном

Армения готова к демаркации и делимитации границ с Азербайджаном при посредничестве России в случае готовности Баку. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении сказал глава Совета безопасности страны Армен Григорян.

"Если в Азербайджане есть серьезная готовность, то, думаю, мы можем двигаться вперед и начать процесс демаркации и делимитации при посредничестве России. Мы можем прояснить этот вопрос, который существует между Арменией и Азербайджаном, и попробуем решить и все другие", - сказал Григорян.