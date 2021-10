Как известно, пандемия повлияла на сферы общественной жизни. Сказалась она и на деятельности благотворительного сектора во всем мире. В декабре прошлого года Европейская ассоциация фандрейзинга (сбора пожертвований) опубликовала отчет The Impact of Covid-19 on Nonprofits in Europe, в котором представлена подробная информация о том, как пандемия коронавируса отразилась на работе некоммерческих организаций, в первую очередь благотворительных.

Напомним, что согласно законодательству Азербайджана источником финансирования благотворительных фондов являются пожертвования, а также различные некоммерческие проекты, организуемые самими фондами в благотворительных целях. Однако в связи с особым карантинным режимом все массовые мероприятия, в том числе благотворительные, в 2020 году были отменены. Так, в прошлом году не состоялась полюбившаяся всеми благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце». Однако в последнее время многие карантинные ограничения были сняты, и Фонд Nargis рад сообщить, что 1 декабря на Площади фонтанов после долгого перерыва ярмарка вновь откроется для жителей и гостей столицы!

Новогодняя ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» является одним из крупнейших благотворительных проектов не только в Азербайджане, но и во всём регионе. Проект, который давно называют «зимней сказкой Баку» ежегодно успешно реализуется Фондом «Nargis» с 2013 года. А по мнению иностранных журналистов, это одна из самых успешных и зрелищных новогодних ярмарок в СНГ. Каждый год десятки детей из разных уголков Азербайджана, которые борются с тяжелыми заболеваниями, вновь обретают здоровье благодаря средствам, собранным на этой ярмарке. Зимняя сказка дарит им жизнь!

В 2019 году Фондом была организована и благотворительная ярмарка по случаю праздника Новруз, все собранные от проведения которой также были направлены на операции и лечение детей.

Фонд Nargis был учрежден в 2012 году главным редактором журнала Nargis Ульвией Махмудовой. В 2016 году Фонд официально зарегистрирован в Минюсте. Главная цель Фонда – помощь социально незащищенным людям, в первую очередь детям, имеющим серьезные заболевания, такие как врожденное нарушение слуха, сердечная недостаточность, талассемия, лейкоз, рак, почечная недостаточность, заболевания глаз, гипоспадия, туберкулёз, саркома, сколиоз и др. За годы своей деятельности Фонд помог сотням детей из всех районов республики.