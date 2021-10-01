Отдел информации 01:10

Благотворительный фонд Nargis обнародовал детальный отчет о результатах своей деятельности за последние шесть лет. Согласно приведенным в отчете данным, с 2015 года по сей день Фондом израсходована сумма в размере 6 913 915 манатов. Как указывается в документе, основная часть этих денег была направлена на лечение и операции нуждавшихся в этом детей, авиабилеты, акции помощи и др. С конкретными сведениями о благотворительных акциях желающие могут ознакомиться на сайте журнала Nargis - https://www.nargismagazine.com/articles/nargis-fund-itogi-6-letnei-deiatel-nosti/». В целях безопасности личных данных несовершеннолетних их имена были изменены. Вместе с тем все чеки и фактуры опубликованы на сайте nargisfund.com, а также на страницах Фонда в социальных сетях. Как заявили haqqin.az в Фонде, подобный отчет будет публиковаться каждые полгода.

Как известно, пандемия повлияла на сферы общественной жизни. Сказалась она и на деятельности благотворительного сектора во всем мире. В декабре прошлого года Европейская ассоциация фандрейзинга (сбора пожертвований) опубликовала отчет The Impact of Covid-19 on Nonprofits in Europe, в котором представлена подробная информация о том, как пандемия коронавируса отразилась на работе некоммерческих организаций, в первую очередь благотворительных. Напомним, что согласно законодательству Азербайджана источником финансирования благотворительных фондов являются пожертвования, а также различные некоммерческие проекты, организуемые самими фондами в благотворительных целях. Однако в связи с особым карантинным режимом все массовые мероприятия, в том числе благотворительные, в 2020 году были отменены. Так, в прошлом году не состоялась полюбившаяся всеми благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце». Однако в последнее время многие карантинные ограничения были сняты, и Фонд Nargis рад сообщить, что 1 декабря на Площади фонтанов после долгого перерыва ярмарка вновь откроется для жителей и гостей столицы! Новогодняя ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» является одним из крупнейших благотворительных проектов не только в Азербайджане, но и во всём регионе. Проект, который давно называют «зимней сказкой Баку» ежегодно успешно реализуется Фондом «Nargis» с 2013 года. А по мнению иностранных журналистов, это одна из самых успешных и зрелищных новогодних ярмарок в СНГ. Каждый год десятки детей из разных уголков Азербайджана, которые борются с тяжелыми заболеваниями, вновь обретают здоровье благодаря средствам, собранным на этой ярмарке. Зимняя сказка дарит им жизнь! В 2019 году Фондом была организована и благотворительная ярмарка по случаю праздника Новруз, все собранные от проведения которой также были направлены на операции и лечение детей. Фонд Nargis был учрежден в 2012 году главным редактором журнала Nargis Ульвией Махмудовой. В 2016 году Фонд официально зарегистрирован в Минюсте. Главная цель Фонда – помощь социально незащищенным людям, в первую очередь детям, имеющим серьезные заболевания, такие как врожденное нарушение слуха, сердечная недостаточность, талассемия, лейкоз, рак, почечная недостаточность, заболевания глаз, гипоспадия, туберкулёз, саркома, сколиоз и др. За годы своей деятельности Фонд помог сотням детей из всех районов республики.

Несмотря на трудности, которые создала пандемия, Фонд Nargis не останавливал своей работы. При поддержке благотворителей, а также финансирования лично руководством Фонда, команда которого продолжала помогать семьям, на чью долю выпало самое страшное испытание – борьба за жизнь своего ребёнка. Лишь за 2020 – 2021 годы Фондом было организовано лечение свыше 50 детей. Помимо это, Фонд оказывал и оказывает финансовое содействие различным центрам, детским домам и интернатам, реализует разного масштаба благотворительные и социальные проекты, проводит акции помощи. Так, в 2016 году Фондом был отремонтирован детский туберкулёзный санаторий №4. А в период особого карантинного режима в Азербайджане Фонд предпринял раздачу нуждающимся продуктовых наборов. Только за весну 2020 года продукты питания были доставлены 400 семьям по всей стране. И по сей день Фонд организовывает акции помощи продуктами, лекарствами и средствами гигиены. Во время 44-дневной Отечественной войны Фонд оказывал помощь солдатам и их семьям, организовывал гуманитарные акции для жителей Барды и Тертера, которые пострадали от армянской агрессии и понесли существенные материальные потери. Продовольственная помощь для семей ветеранов и шехидов была также оказана Фондом в рамках совместного проекта с компанией Aviasales во время праздника Гурбан.

Первой публичным мероприятием, проведённым Фондом после перерыва в связи с пандемией, стала однодневная ярмарка, организованная в отеле Landmark с целью поддержки двоих детей, страдающих от талассемии и рака костей. Ярмарку поддержали артисты, блогеры, различные компании, посольства, а также многие неравнодушные люди. Ежегодно Фонд Nargis проводит и значительное количество мероприятий развлекательного и образовательного формата для детей из детских домов и интернатов. Один из таких проектов осуществлялся совместно с Центром творчества Максуда Ибрагимбекова. Целью проекта было приобщение детей к чтению, в частности произведений азербайджанских авторов. Дети из детских домов и интернатов всегда были почетными гостями ярмарки «Холодные руки, горячее сердце». Каждый год Фонд старается сделать так, чтобы у каждого ребёнка, проживающего в интернате, была возможность посетить ярмарку и насладиться атмосферой Нового года. А для тех, кто по ограничениям здоровья этого сделать не может, организуются отдельные праздничные мероприятия непосредственно в лечебных центрах. Еще одной важной инициативой Фонда стал проект, осуществляемый совместно с главами дипломатических миссий в Азербайджане. Послы зарубежных стран и их супруги провели вместе с ребятами из детских домов такие праздники, как Новруз и Рамазан.

Совместно с посольством Турции, а также крупными турецкими предприятиями в Азербайджане в мае 2019 года Фондом был запущен проект «Объединяя Девичьи башни», в рамках которого в течение нескольких дней на Площади фонтанов всем желающим предлагался ифтар. Ввиду пандемии проведение ифтара в 2020 и 2021 годах было отменено, однако руководством Фонда была в очередной раз организована акция помощи малоимущим семьям, а также накрыт стол для женщин и детей, проживающих в Центре для жертв насилия. В 2018 и 2019 годах совместно с посольством Венгрии в Азербайджане состоялись два благотворительных концерта в Азербайджанской государственной филармонии. Собранные средства были направлены на поддержку Республиканской школы № 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также Центра реинтеграции. А совместно с Организацией жен глав дипмиссий (HOMS) были проведены благотворительные ярмарки. Благотворительным концертом, организованным Фонда, стало и выступление звезды турецкого рока Халюка Левента. Вся сумма, полученная от продажи билетов, была направлена на лечение 22-летней матери двоих детей Суры Надировой, страдающей онкологическим заболеванием и проходящей лечение в Турции.