Американцев в Грузии предупредили...

Посольство США в Грузии предупреждает своих граждан в связи с днем выборов 2 октября в этой стране.

«Выборы в Грузии — суббота-воскресенье. Посольство США напоминает гражданам США проявлять бдительность и обращать внимание на большие толпы людей, которые могут собираться в знак протеста. У Грузии есть опыт незапланированных спонтанных протестов, которые могут включать насилие, связанное с выборами. По всему Тбилиси, проспект Руставели, здание парламента и другие правительственные здания являются очагами этих протестов...», — говорится в заявлении американского посольства, которое цитирует грузинский Первый канал.