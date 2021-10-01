Главы Минобороны Турции и США созвонились

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба турецкого военного ведомства.

Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

Собеседники подчеркнули важность укрепления военных связей между двумя странами посредством более тесного сотрудничества и координации.