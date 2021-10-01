Адвокат заявил, что Саакашвили может спасти только помилование

Освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили можно только помилованием. Об этом в эфире телеканала »Мтавари архи» заявил его адвокат Бека Басилая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

«Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано «Грузинской мечтой», все зависит от политической воли», — сказал Басилая.

По его словам, итоги выборов в местные органы самоуправления, которые пройдут 2 октября, окажут влияние на окончательное решение главы государства. Он утверждает, что помилование — это единственный способ освобождения Саакашвили из заключения.