Адвокат заявил, что Саакашвили может спасти только помилование
Освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили можно только помилованием. Об этом в эфире телеканала »Мтавари архи» заявил его адвокат Бека Басилая.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что никогда не помилует Саакашвили.
«Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано «Грузинской мечтой», все зависит от политической воли», — сказал Басилая.
По его словам, итоги выборов в местные органы самоуправления, которые пройдут 2 октября, окажут влияние на окончательное решение главы государства. Он утверждает, что помилование — это единственный способ освобождения Саакашвили из заключения.