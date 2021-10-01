Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:14

США не стали замораживать ежегодную военно-финансовую помощь, которую Египет получает в размере $1,3 миллиарда. Байден лишь уменьшил ее на 10% - 130 миллионов долларов. Оговорившись, правда, что Египет получит их назад, если продемонстрирует прогресс в области защиты прав человека, в том числе отпустит из тюрьмы 16 американских граждан. Согласитесь, шикарный компромисс и не менее блестящее выполнение Байденом предвыборного обещания «строго наказать Египет за нарушения в области прав человека и арест американских граждан»: Белый дом сделал вид, что наказал и отстоял – Каир сделал вид, что все исправит и будет вести политические репрессии скромнее.

Но геополитика – штука жесткая, еще и не такую щуку раком сделает. Демократы в Конгрессе предлагали сократить военную помощь «фараону» ас-Сиси хотя бы наполовину, процентов на 50. Но в администрации Байдена посчитали все риски от осложнения отношений с Каиром, оценили его нужность для США в регионе и решили быть принципиальными ровно на 10%. Понятно, что терять Египет и правящий там режим американцам не хочется. И Египет, и правящий там «фараон» Штатам крайне необходим - как ценнейший посредник в палестинских делах, как партнер по ливийскому кейсу, как важный игрок в Восточном Средиземноморье, как медиатор в ливанско-сирийских переговорах и как всегда готовый к действиям член антитурецкой коалиции. А тут добавился еще один аспект геополитического значения Каира – возможность его использования против проникновения Китая в Африку. Такого партнера обижать большой грех, и позволить ему можно многое. К тому же Байден уже пробовал его приструнить – не звонил после избрания, не писал, всячески критиковал и самого ас-Сиси, и его правительство. Ровно до того момента, пока не грянула 11-дневная война между ХАМАС и Израилем в мае и Каир вновь крайне как понадобился.

Разговор Байдена с ас-Сиси тогда состоялся – а вот обсуждения вопроса о кардинальном сокращении военной помощи стали все тише и постепенно скатились к минимальным суммам. Лишившись которых, Каир совершенно не пострадает, поскольку механизм американской военной помощи Египту весьма мудрен и сконструирован так хитро, что еще вопрос, кто там кому помогает. Дело в том, что большинство выделенных денег остаются в Штатах и поступают в американские военные корпорации, которые от имени Египта производят закупки вооружений и военного имущества, а также ведут сервисные работы по обслуживанию той техники, которая стоит на вооружении египетской армии. Напрямую в Каир их поступает не так уж и много. То есть заморозить ему помощь со стороны США означает для любой американской администрации «выстрелить в ногу» собственному военно-промышленному комплексу. На что не пойдет даже Байден, которого теперь можно смело называть «Джо-десять процентов». Причем десять процентов здесь – это и цена пляскам нынешних американских демократов вокруг «прав человека» и прочих их «ценностей», которые они собираются экспортировать остальному миру. Теперь любой диктатор, обладающий геополитической ценностью для США, в ответ на обвинения со стороны Вашингтона может прошептать на ушко тамошним демократам: «10% хватит?» И продолжать свою политику в отношении прав и свобод человека, весело при этом насвистывая «Америка, Америка, недорого взяла».