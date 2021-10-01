В Грузии выборы: Иванишвили не ответил на вопросы журналистов

Участки для голосования на муниципальных выборах открылись в Грузии в субботу в 08:00 по местному времени (совпадает с бакинским). Голосование продлится до 20:00. Жителям страны предстоит выбрать глав городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе и Тбилиси. Всего в выборах принимают участие 43 партии, передает ТАСС.

Одной из главных интриг этих выборов станет соперничество за пост мэра Тбилиси. На эту должность претендуют 16 кандидатов. Фаворитами гонки считаются действующий мэр грузинской столицы от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Каладзе, депутат, председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия и экс-премьер Грузии, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.

В день голосования в республике открылись более 3,7 тыс. избирательных участков. Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке.

Исход выборов определит судьбу правящей партии и правительства Грузии. В соответствии с соглашением, которое при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля заключила весной «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» с оппозицией для выхода из кризиса, если правящая партия не сумеет набрать 43% голосов в общем по стране, она обязуется назначить внеочередные парламентские выборы весной 2022 года. Позже глава правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что выходит из этой договоренности, однако в оппозиции заявляют, что партии власти все равно придется проводить новые выборы в парламент, если она не наберет оговоренные 43% на муниципальных выборах в субботу.

Основатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и экс-премьер Бидзина Иванишвили уже проголосовал на выборах, сообщил Sputnik Грузия. Иванишвили пришел на избирательный участок №4 в районе Мтацминда вместе с супругой. Несмотря на интерес со стороны представителей СМИ, он не ответил на вопросы журналистов. Экс-премьер, который ранее заявил о выходе из политики, покинул территорию избирательного участка без комментариев.

Председатель парламента Грузии Каха Кучава также проголосовал одним из первых.