В Тбилиси пообещали не обострять отношений с Киевом из-за Саакашвили

Арест экс-президента Михаила Саакашвили не обострит отношений между Грузией и Украиной. Об этом заявил спикер грузинского парламента Кахабер Кучава, комментируя задержание бывшего президента страны, передает ТАСС.

«Никто и ничто не обострит наши братские отношения Украины и Грузии, тем более арест одного человека», — сказал Кучава.

О задержании экс-президента Грузии, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили стало известно от премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Ранее Саакашвили сообщал, что собирается вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления, несмотря на то, что он является фигурантом нескольких уголовных дел. После задержания Саакашвили посла Грузии вызвали в МИД Украины для выяснения причин происходящего.