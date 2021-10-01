Врачи опровергли популярные мифы о здоровье

Как сообщает Le Figaro, недавно под эгидой Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) вышла книга «Фейковые новости о здоровье». В ней упомянут, например, слух о том, что ношение бюстгальтера вызывает рак. В 1995 году доктор Сидней Сингер заявил, что этот предмет одежды способен провоцировать образование злокачественных опухолей груди, поскольку «препятствует лимфооттоку и выведению токсинов». Однако его гипотезу пока не подтвердило ни одно серьезное научное исследование, отмечают авторы.

Французские медики и журналисты развеяли несколько популярных мифов о здоровье.

Другой миф гласит, что вирус папилломы человека (ВПЧ) угрожает только женщинам. Однако он также «ответственен за рак ануса, горла и гортани» у мужчин — из 6 300 новых случаев во Франции треть приходится на них.

Также отмечается, что клюква бесполезна в борьбе с бактериальным циститом — воспалением мочевых путей.

Наконец, гигиенические тампоны не вызывают синдром токсического шока (СТШ) — редкую инфекцию, вызванную штаммами золотистого стафилококка, которые присутствуют на коже, но могут продуцировать опасный токсин.