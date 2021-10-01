Врачи опровергли популярные мифы о здоровье
Французские медики и журналисты развеяли несколько популярных мифов о здоровье.
Как сообщает Le Figaro, недавно под эгидой Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) вышла книга «Фейковые новости о здоровье». В ней упомянут, например, слух о том, что ношение бюстгальтера вызывает рак. В 1995 году доктор Сидней Сингер заявил, что этот предмет одежды способен провоцировать образование злокачественных опухолей груди, поскольку «препятствует лимфооттоку и выведению токсинов». Однако его гипотезу пока не подтвердило ни одно серьезное научное исследование, отмечают авторы.
Другой миф гласит, что вирус папилломы человека (ВПЧ) угрожает только женщинам. Однако он также «ответственен за рак ануса, горла и гортани» у мужчин — из 6 300 новых случаев во Франции треть приходится на них.
Также отмечается, что клюква бесполезна в борьбе с бактериальным циститом — воспалением мочевых путей.
Наконец, гигиенические тампоны не вызывают синдром токсического шока (СТШ) — редкую инфекцию, вызванную штаммами золотистого стафилококка, которые присутствуют на коже, но могут продуцировать опасный токсин.