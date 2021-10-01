В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в государственной измене гражданина Азербайджана Закиева Айдына Заки оглу, 1970 года рождения, шпионившего в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики, оказывавшего представителям спецслужб Армении помощь в проведении враждебной деятельности против Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности.

Согласно заявлению, установлено, что Закиев получил задание стать посредником в привлечении и других лиц к тайному сотрудничеству с этим органом спецслужбы, однако его задержание предотвратило эти преступные действия.

В ходе расследования выяснилось, что, после того как Закиев согласился на тайное сотрудничество с представителями спецслужб Армении, в соответствии с взаимной договоренностью, он путем выполнения заданий, передаваемых через лиц, находящихся на территории третьего государства, передал вражеской стороне полученную информацию о конкретных случаях комплектования личного состава Вооруженных сил Азербайджана, организовал распространение лживой информации в виде заранее и целенаправленно подготовленных специальных текстов, нацеленных на создание в стране конфликта на этнической почве, оказав тем самым помощь армянским спецслужбам.

Айдын Закиев был привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и по другим преступным фактам, решением суда он арестован.

В настоящее время по данному уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.