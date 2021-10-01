Саакашвили из тюрьмы обратился к своим сторонникам

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо из руставской тюрьмы №12, в котором призвал сторонников ничего не бояться и идти до конца, а также идти на выборы.

"Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии зависит от вашей активности и вашей борьбы в ближайшие дни", - приводит Интерфакс слова Саакашвили.

Он также отметил, что от активности избирателей - сторонников оппозиции будет зависеть международная поддержка всего оппозиционного движения в Грузии.