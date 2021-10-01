Исторический день для Катара: первые парламентские выборы

Согласно данным комиссии, 284 кандидата (из них 10% женщин) претендуют на 30 мест в консультативном совете. Число избирателей составляет около 300 тысяч.

Граждане Катара впервые будут выбирать членов Консультативного совета, Маджлис аш-Шура. Избирательные участки уже открылись, сообщили РИА Новости в комиссии по наблюдению за проведением выборов.

По правилам проведения выборов кандидаты могут находиться на избирательных участках для наблюдения за ходом избирательного процесса, но им не разрешается взаимодействовать с избирателями.

Катарцы называют день проведения в стране первых выборов историческим. "Катар проживает исторический день. Первые прямые выборы членов Меджлис аш-Шура. Шаг к большему процветанию и прогрессу", - сказал РИА Новости катарский публицист Джабер аль-Харми.

Консультативный совет был учрежден в Катаре в 1972 году при эмире Халифе бен Хамаде Аль Тани и состоял из 20 членов, назначаемых главой государства. Согласно принятой в 2003 году первой постоянной Конституции Катара, 30 депутатов парламента должны избираться, 15 – назначаться эмиром, но с момента принятия этого решения в нем заседают только назначенные эмиром законодатели, а выборы назначались и переносились несколько раз. Только в августе этого года эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани принял решение провести выборы 2 октября.

Согласно Конституции страны, консультативный совет после выборов официально должен стать законодательным органом, он уполномочен одобрять параметры бюджета, разрабатывать, обсуждать и выносить на голосование предложенные законопроекты, которые принимаются в случае получения двух третей голосов депутатов и одобрения эмира. Кроме того, совет осуществляет контроль за деятельностью министерств и может голосовать за вынесение им вотума недоверия.

Срок полномочий депутатов - четыре года. Правом голоса наделен каждый коренной житель старше 18 лет, не имеющий судимости.