Все больше молодых юристов хотят стать адвокатами

В ходе экзамена, который продлится три часа, кандидатам предлагается ответить на 100 вопросов, охватывающих различные сферы юриспруденции. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Кандидаты, которые смогут набрать 60 баллов, будут допущены на второй, устный этап экзамена.

Проводится письменный тестовый этап очередных квалификационных экзаменов по приему в Коллегию адвокатов. В экзамене, который проходит в электронном виде в компьютерном центре Государственного экзаменационного центра, принимают участие 280 кандидатов.

Результаты будут объявлены в компьютерном центре сразу после экзамена, о чем будет сообщено на официальной странице Коллегии адвокатов.

В целях обеспечения прозрачности экзамена были приглашены наблюдатели из многих местных и международных, а также государственных и неправительственных организаций, обеспечено участие представителей СМИ.

Что касается статистических данных об организации экзамена и составе кандидатов, то следует отметить, что самому старшему кандидату, принявшему участие в экзамене, 64 года, а самому молодому - 24 года. 68% кандидатов приходится на долю Баку, а 32 процента на другие регионы страны. Большинство кандидатов работают в различных госструктурах.

Следует отметить, что с точки зрения соотношения численности на экзамене представлено большинство регионов Азербайджана, что, в свою очередь, позволит в будущем устранить нехватку адвокатов в регионах.

13 процентов кандидатов являются выпускниками зарубежных вузов, а 87% - азербайджанских. В этом плане лидирует Бакинский государственный университет.

С точки зрения возрастной категории 70 процентов от общего числа кандидатов составляют люди в возрасте до 40 лет. Мужчин среди кандидатов 80%.