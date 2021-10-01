В Украине пообещали поддержку Саакашвили
Задержанный в Грузии Михаил Саакашвили является украинским гражданином, поэтому получит от Киева всю необходимую поддержку. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром, я думаю, представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову и с ним будет это все обговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - сказал Кулеба, его цитирует РИА Новости.