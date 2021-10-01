Ильхам Алиев о встрече с Пашиняном

"Я готов к встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и уже высказал свою позицию". Об этом в интервью испанскому агентству EFE сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Если армянская сторона готова, то и я готов", - сказал Алиев.

Глава азербайджанского государства напомнил, что "была одна встреча, которая в начале этого года проходила в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина".

"Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда он будет готов. Я открыт для обсуждений и считаю, что это может быть хорошим показателем того, что война окончена, эта страница перевернута. Это очень важно. Потому что мы до сих пор видим и слышим в политическом истеблишменте Армении заявления, демонстрирующие попытки реваншизма, попытки построить планы на будущее по повторному возвращению принадлежащих Азербайджану на основе исторического и международного права территорий. Поэтому намерение, серьезное намерение правительства Армении, не только слова и заявления, но и действия продемонстрируют окончание войны и продвижение к миру", - подчеркнул Ильхам Алиев.