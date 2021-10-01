Предприниматели в Баку рассказали газовикам о своих проблемах
Производственное объединение «Азеригаз» постоянно уделяет внимание решению задач, возложенных на него в области развития предпринимательства в стране. Своевременно рассматриваются обращения предпринимателей и принимаются необходимые меры. С этой целью в бакинском поселке Говсан состоялась очередная акция «Открытый микрофон», в ходе которой были заслушаны проблемы и предложения предпринимателей, занимающихся в поселке птицеводством и тепличным делом. Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе ПО.
Заместитель генерального директора «Азеригаз» по продажам Рашад Джавадов и представитель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Адиль Ахмедов ответили на вопросы предпринимателей.
«Передвижной премной» помимо предпринимателей воспользовались также жители поселка. Граждане попросили руководство «Азеригаз» газифицировать частные жилые дома.