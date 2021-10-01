Арест Саакашвили: Киев ждет «внятного ответа» от Тбилиси

Украина ждет ответа от властей Грузии относительно ситуации с арестом Михаила Саакашвили и должна получить его назад как своего гражданина. Об этом заявил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Мы ждем внятного ответа от профильных органов Грузии. Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом», - сказал Подоляк, передает ТАСС.

«Он гражданин Украины, мы должны забрать своего гражданина», - отметил Подоляк, добавив, что Зеленский держит ситуацию с арестом Саакашвили в Грузии на личном контроле.