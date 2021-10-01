Ильхам Алиев о переговорах с Арменией: Министр дал мне многообещающую информацию

«Недавно в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Это было впервые после окончания войны. Судя по информации, которую дал мне наш министр, считаю, что встреча была конструктивной и многообещающей». Об этом в интервью испанскому агентству EFE сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Наша позиция остается неизменной после окончания войны. Мы хотим построить нормальные отношения с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности обеих стран. Мы готовы немедленно приступить к делимитации наших границ и, конечно же, после завершения этого процесса к демаркации. Мы также выразили готовность начать работу с Арменией над будущим мирным соглашением», — отметил глава азербайджанского государства.