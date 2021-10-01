В Грузии рассказали о «русском деле» Саакашвили
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что задержанный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает делать «русское дело». Его слова приводит РИА Новости.
По мнению грузинского политика, Саакашвили действует в интересах России, как и в течение девяти лет пока был у власти.
«Саакашвили в течение девяти лет действовал в интересах России, когда был у власти. Он передал РФ 20% территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело. И в Грузию он прибыл для того, чтобы сделать русское дело. Поэтому, когда речь идет о русских делах и интересах, нужно всегда помнить Саакашвили», — сказал Кобахидзе.