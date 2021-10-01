Скандальный президент Филиппин объявил об уходе из политики

"Подавляющее большинство филиппинцев считает, что я не имею на это права. Пытаться обойти закон и баллотироваться на пост вице-президента стало бы нарушением конституции, духа конституции. Сегодня я объявляю об уходе из политики", - сказал Дутерте.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный многочисленными скандальными действиями и заявлениями, объявил об уходе из политики. "Я не буду баллотироваться на пост вице-президента в 2022 году", - заявил он, сообщает Дойче велле.

Дутерте, который, судя по опросам, остается популярным, как и в 2016 году, когда пришел к власти благодаря обещанию избавить страну от наркотиков, согласно конституции, не имеет права баллотироваться на второй срок. В августе он объявил о намерении бороться за пост вице-президента.

Родриго Дутерте выступил со своим неожиданным заявлением там, где он должен был зарегистрироваться в качестве кандидата. Он не уточнил, когда именно уйдет из политики. Дутерте пока не объявил, кого бы он желал видеть на своем месте, но многие считают, что это будет его дочь Сара, которая, согласно последним опросам, опережает соперников по популярности.

По мнению наблюдателей, Сара Дутерте, по всей видимости, защитит своего отца от уголовного преследования на Филиппинах и в Международном уголовном суде, где в отношении Дутерте идет расследование о гибели десятков тысяч людей, убитых праворадикальными группировками в ходе объявленной филиппинским президентом войны против наркоторговцев.