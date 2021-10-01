Американцы Лукашенко: когда уйдете с поста президента? Лукашенко: еще не достиг возраста Байдена

"Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста CNN Мэтью Чэнса, будет ли у Беларуси второй президент, передает Sputnik Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поклялся, что не собирается быть президентом страны до смерти. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

"Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете", - продолжил Лукашенко.

Чэнс прямо спросил у главы белорусского государства, когда тот собирается уйти с занимаемого поста. На что Лукашенко, которому в августе исполнилось 67 лет, заметил, что не достиг возраста своего американского коллеги (президенту США Джо Байдену 20 ноября исполнится 79 лет). "Там, по-моему, президенту скоро 90 лет. Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. Почему бы и нет?" – сказал Лукашенко.

По его словам, главой государства человек может быть столько, сколько он пожелает и его изберет народ. "Но если он здоров и может управлять страной", - уточнил белорусский лидер.

Глава белорусского государства особо подчеркнул, что в стране должны быть мир и порядок, "чтобы не разрушилось то, что я создавал как первый президент Беларуси". "Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни", - заключил он.