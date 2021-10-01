В Азербайджане сотрудника Госслужбы арестовали за взятку

Главный ответственный исполнитель отдела по призыву на действительную военную службу Гаджигабульского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана Рауф Гамидов задержан при получении взятки у отца находящегося за пределами Азербайджана жителя Гаджигабульского района Шамиля Алиева (1997 г.р.). Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, Гамидов обещал организовать повторный медицинский осмотр Ш.Алиева с целью предоставления ему отсрочки от призыва на военную службу.

Рауфу Гамидову предъявлено обвинение по статье 311.2 (получение взятки) Уголовного кодекса, в отношении него Бакинским военным судом избрана мера пресечения в виде ареста. В Генпрокуратуре продолжаются следственно-оперативные мероприятия по данному уголовному делу.