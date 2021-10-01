Закир Гасанов собрал командование азербайджанской армии

На Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. В совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, а также другие уполномоченные офицеры.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, доведя до внимания участников совещания задачи, поставленные президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, министр обороны дал поручения уделить особое внимание подготовке войск.

На совещании была рассмотрена ситуация на государственной границе и на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

В целях поддержания боеготовности и бдительности личного состава на высоком уровне министр обороны дал соответствующие поручения, связанные с практической отработкой деятельности подразделений и пунктов управления, уточнением боевых планов, а также уделением пристального внимания вопросам материально-технического обеспечения.

Была особо подчеркнута важность ознакомления личного состава с правилами безопасности и неукоснительного контроля за их соблюдением.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания по организации службы войск в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, созданию военной инфраструктуры, прокладке горных дорог и поддержанию их в надлежащем состоянии, завершению подготовки подразделений к зиме, своевременной доставке необходимых ресурсов, особенно подразделениям, несущим службу в горных районах.