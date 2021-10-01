МЧС обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями призвало население соблюдать правила безопасности.

"Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, с вечера 3 октября по 7 октября на территории страны ожидается нестабильная погода, переменные дожди, местами ливни, временные наводнения и сели на некоторых горных реках", - говорится в сообщении МЧС.

В связи с этим ведомство призывает держаться подальше от рек и близлежащих к ним территорий. "Во время сильного ветра следует избегать легких конструкций, временных построек, рекламных щитов, не останавливаться под деревьями и электрическими столбами, соблюдать правила пожарной безопасности, так как при сильном ветре осложняется тушение пожара", – отметили в министерстве.