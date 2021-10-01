Черногория не выдаст Тельмана Исмаилова

Черногория не выдаст задержанного накануне в столице страны Подгорице российского бизнесмена, бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова. Об этом haqqin.az стало известно из достоверных правительственных источников в Черногории.

Напомним, в пятницу черногорское издание Vijesti со ссылкой на источник сообщило о задержании Тельмана Исмаилова по ордеру на розыск, выданному Россией.

«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала РФ», — сообщало издание.