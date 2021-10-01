Азербайджан представил в ООН свой первый после войны отчет

Азербайджан на сессии был представлен правительственной делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым. В состав делегации вошли представители Минюста, МВД, Генпрокуратуры, Минэкономики, Минздрава, Минкультуры, Минобразования, Минтруда и социальной защиты населения, Государственной миграционной службы, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, Минэкологии и природных ресурсов.

В рамках 70-й сессии Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам в Женеве в виртуальном формате был представлен четвертый периодический отчет правительства Азербайджана по Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В своем выступлении Халаф Халафов отметил, что Азербайджан является участником основных международных документов в области защиты и продвижения прав человека, и потому придает большое значение сотрудничеству с профильными договорными органами ООН в этой сфере.

Также Х.Халафов рассказал о мерах, принятых и инициированных правительством Азербайджана в связи с пандемией СOVID-19. Замминистра представил подробный отчет о существующей правовой базе и предпринятых шагах в области устойчивого развития для обеспечения экономических, социальных и культурных прав, отраженных в четвертом периодическом отчете за 2013-2018 годы.

Он отметил, что четвертый периодический отчет стал первым отчетом, представленным Азербайджаном в договорные органы ООН по правам человека после 44-дневной Отечественной войны.

Халафов подчеркнул, что после устранения в результате Отечественной войны армянской оккупации азербайджанских земель, продолжавшейся почти 30 лет и являвшейся основной помехой для экономического, социального и культурного развития региона, возникли новые реалии для повышения благосостояния людей и расширения сотрудничества. По его словам, эти реалии создали возможность для безопасного и достойного возвращения в свои дома почти миллиона граждан, ставших вынужденными переселенцами.

Замминистра отметил, что это возвращение является важным вкладом в восстановление и защиту нарушенных прав беженцев и вынужденных переселенцев.

После выступления главы азербайджанской делегации состоялся конструктивный интерактивный диалог по четырем секциям, посвященным статьям 1-15 Международного пакта.

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам, в который входят представители 18 стран, представит правительству Азербайджана свои рекомендации по периодической отчетности и интерактивному диалогу до 15 октября.