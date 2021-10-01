Европейский космический аппарат BepiColombo совершил первый из шести запланированных пролетов над Меркурием на высоте около 200 км. При сближении с планетой он сделал фото и передал их на Землю, сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

На фото можно разглядеть крупные кратеры на поверхности планеты, которые очень похожи на лунные.

Снимки северного полушария Меркурия сделаны с расстояния 2 420 км. Аппарат также планирует отправить и другие снимки с высоты 200 км с разрешением 1024×1024 пикселей.