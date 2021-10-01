Уникальные снимки с поверхности Меркурия фото
Европейский космический аппарат BepiColombo совершил первый из шести запланированных пролетов над Меркурием на высоте около 200 км. При сближении с планетой он сделал фото и передал их на Землю, сообщило Европейское космическое агентство (ESA).
На фото можно разглядеть крупные кратеры на поверхности планеты, которые очень похожи на лунные.
Снимки северного полушария Меркурия сделаны с расстояния 2 420 км. Аппарат также планирует отправить и другие снимки с высоты 200 км с разрешением 1024×1024 пикселей.
Hello, Mercury!— Bepi (@ESA_Bepi) October 2, 2021
This splendid view of part of Mercury's northern hemisphere was captured by @ESA_MTM about 10 mins after #MercuryFlyby close approach, from a distance of 2420km. https://t.co/jjGKrsQXDH#ExploreFarther pic.twitter.com/EMhMJ5tKiN