В Турции разработали уникальные беспилотники

Турецкая оборонная компания HAVELSAN завершила первый этап испытаний нового беспилотного летательного аппарата BAHA, разработанного на основе концепции «цифрового подразделения» и способного совершать вертикальные взлет и посадку, передает Anadolu.

Вес БПЛА BAHA составляет 30 кг. Беспилотник может нести полезный груз весом в 5 кг. Беспилотник выполняет задачи и в облачную погоду, в том числе в автономном режиме, а алгоритм «роя» позволяет задействовать несколько БПЛА одновременно в связке.

Отмечается, что тестирование беспилотника проводилось в приграничной зоне в различных условиях местности.

Расчетная высота работы беспилотника - 7500 футов, а при поддержке наземной станции дрон BAHA может летать на расстояние до 10 км.