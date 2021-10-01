Киев потребовал допустить к Саакашвили консула Украины

В ходе встречи с временным поверенным Грузии в Украине старшим советником Сандро Топурия МИД Украины обратилось к Грузии с запросом на посещение гражданина Украины Михаила Саакашвили украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"2 октября в Министерство иностранных дел был приглашен временный поверенный Грузии в Украине старший советник Сандро Топурия. Дипломат проинформировал об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили, инкриминируемых ему статьях грузинского Уголовного кодекса", - сказал Николенко Интерфакс-Украина.

Спикер подчеркнул, что в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.