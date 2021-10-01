Небывалая за сто лет засуха накрыла джунгли Амазонии
В Южной Америке наблюдается небывалая за столетие засуха, сообщает ВВС. Отмечается, что под угрозой оказался один из крупнейших водных путей в регионе - водная система Парана, на чьи ресурсы полагаются жители Бразилии, Парагвая и Аргентины.
Причиной засухи называют природный феномен Ла-Нинья, который нарушает погодные условия. Также на засуху влияет массовая вырубка джунглей на севере Амазонии.
Эксперты опасаются серьезных пожаров в тропических лесах Амазонки и водно-болотных угодьях Пантанал из-за отсутствия осадков.
Больше всего, как отмечается, от этого страдает Бразилия, ее агропромышленный комплекс и энергетика, поскольку в значительной степени страна полагается на гидроэлектростанции.