Bank of America прогнозирует цену на нефть выше $100

Bank of America прогнозирует стремительный рост цен на нефть до 100 долларов за баррель впервые с 2014 года на фоне глобального энергокризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Такой скачок нефтяных котировок приведет к масштабным проблемам в мировой экономике, говорится в сообщении.

По мнению экспертов BofA, на стоимость "черного золота" повлияют три фактора: рекордно высокие цены на газ; холодная зима; восстановление авиасообщения с США.

"Если все эти факторы объединятся, цены на нефть могут вырасти и привести ко второму витку инфляционного давления во всем мире", — заявили аналитики.