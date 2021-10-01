Жизнь под кулаками мужа: женщина просит о помощи

Жительницу Апшеронского района зверски избил муж. Об этом haqqin.az рассказала председатель Общества детей Азербайджана Кямаля Агазаде. По словам Агазаде, супруг женщины попытался убить их девятимесячного ребенка. Мать помешала ему, за что и была жестоко избита.

«Она нашла меня через соцсети, я срочно направила ее в территориальное отделение полиции. Началось расследование. Но кто может гарантировать безопасность этой женщины, когда ее муж вернется домой? Предположительно, мужчина употребляет наркотики, но чтобы доказать это, нужно время, которое может сыграть против как этой женщины, так и против ребенка. Несчастная может вернуться домой, так как боится и своего брата. Инцидент произошел на территории отделения полиции №6 Бинагадинского района», - сообщила Агазаде.

Защитница женщин и детей отмечает, что обратившаяся к ним за помощью неоднократно подвергалась насилию супруга. А ее брат и муж дружат и действуют заодно, так что возвращаться ей домой опано.

«Ребенок супругов болен, его состояние тяжелое, сегодня малыша госпитализировали. Сотрудники полиции ведут расследование, соответствующие органы проинформированы о произошедшем», - рассказала Агазаде.

В Министерстве внутренних дел haqqin.az прокомментировали произошедшее. По словам сотрудника пресс-службы МВД майора полиции Анара Гафарова, 29 сентября гражданка Л.Искендерова позвонила в колл-центр «102» МВД, сообщив, что ее родственницу Сабину избил супруг Сабухи Байрамов: «В связи с поступившей информацией в 6-й отдел полиции Бинагадинского РУП поступило заявление от пострадавшей С.Набиевой. В заявлении говорилось, что супруг Набиевой, Сабухи Байрамов, пришел в дом тети женщины, где на тот момент она находилась, и избил ее, нанеся телесные повреждения. Для определения степени тяжести травм Набиевой назначена судебно-медицинская экспертиза. Мужчина был задержан и доставлен в 6-е отдел полиции. В своем объяснении он признался, что избил жену. После заключения назначенной экспертизы действиям Байрамова будет дана правовая оценка».

Женщина уже помещена в специальный приют, где ее безопасность обеспечивает полиция. Поскольку семья проживает в Апшеронском районе, полиции этого района поручено также взять эту семью под контроль.