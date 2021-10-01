В Гаджигабуле пассажирский автобус совершил аварию. АПА сообщает, что на участке автомагистрали Гаджигабул - Горадиз, проходящем по территории Гаджигабульского района, вместительный пассажирский автобус столкнулся с машиной-асфальтоукладчиком и автомобилем, перевозившим камни.

Сообщается, что в результате аварии получили ранения 12 человек. Некоторые из них в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.