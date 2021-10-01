Саакашвили продолжает голодовку и назвал себя политзаключенным

Михаил Саакашвили продолжает голодовку, заявила журналистам после встречи с экс-президентом Грузии в тюрьме депутат парламента, одна из лидеров партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава, передает Интерфакс.

"Я пыталась отговорить его от голодовки, но он заявил, что продолжит ее, так как является политическим заключенным", - сказала она.

Бокучава сообщила, что спросила у Саакашвили, как он пересек границу Грузии: "Саакашвили заявил, что пересек грузинскую границу с соблюдением всех правил и процедур, однако о деталях не сообщил, посчитав, что это нецелесообразно".